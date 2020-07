Ospedale di Lagonegro. Inaugurato il Centro Mobile di Rianimazione di tipo C

E’ stato inaugurato questa mattina, presso l’ospedale di Lagonegro, il Centro Mobile di Rianimazione di tipo C, mezzo di emergenza dotato di un particolare allestimento interno dato dalla presenza di presidi ed elettromedicali avanzati che garantiscono ai pazienti un’adeguata assistenza per il trasporto di soggetti in stato critico bisognosi di cure particolari.

Da anni era stato dismesso e mai riacquistato e, sebbene fosse stato già ordinato nei mesi scorsi, l’emergenza Covid-19 ne aveva ritardato la consegna.

Tale importante unità mobile agirà da supporto ai servizi di assistenza da sempre attivi presso l’importante presidio ospedaliero, valorizzando ancor più la sua indispensabile presenza sul territorio a garanzia della tutela della salute della popolazione del Lagonegrese. A tal fine nei prossimi giorni è prevista anche la consegna di ulteriori due ambulanze di tipo B.

L’Azienda Ospedaliera “San Carlo”, inoltre, nel sottolineare la costante attenzione ai propri presidi ospedalieri comunica che è già stato deliberato l’acquisto di nuove ambulanze che saranno destinate a Potenza, Villa d’Agri e Melfi.

