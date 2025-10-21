Ancora un gesto di violenza contro gli animali macchia il Vallo di Diano. Questa volta è accaduto a Sassano nella serata di ieri.

Intorno alle 20 in località San Rocco, lungo la Provinciale che collega Silla con il centro storico del paese, dal finestrino di un’auto scura in corsa qualcuno ha lanciato in strada un sacchetto di plastica. Al suo interno era stato chiuso un gatto che, a causa del violento impatto con l’asfalto, è morto.

A segnalare la triste vicenda una donna del posto che da tempo si occupa di cani randagi e anche di gatti in cerca di casa nelle vesti di volontaria. Purtroppo per il povero animale c’è stato poco da fare e il responsabile al momento è sconosciuto.

Quanto accaduto sconvolge una comunità intera. Alla base di un simile gesto ci sono crudeltà e profonda inciviltà, oltre alla violenza che va assolutamente condannata e punita.

Non è la prima volta che nel Vallo di Diano si è costretti a raccontare storie di animali uccisi barbaramente o vittime di sevizie e torture. La speranza è che le Autorità competenti possano fare luce su questi episodi che, come noto, costituiscono una fattispecie di reato perseguibile per legge.