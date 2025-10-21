Continua la collaborazione tra Confesercenti Vallo di Diano e gli Enti Locali del comprensorio per la formazione nell’ambito del programma Gol – Garanzia Occupabilità Lavoratori finanziato dalla Regione Campania attraverso corsi gratuiti rivolti a giovani e disoccupati tra i 18 e i 64 anni.

Oggi parte a Polla un Corso di Competenze Digitali di base. Durante il percorso formativo, che si svolgerà interamente online, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire l’utilizzo del computer, la gestione della posta elettronica e le modalità corrette di redazione del Curriculum Vitae in formato europeo.

“Continua la nostra azione di promozione dei Corsi Gol rivolti a giovani e disoccupati tra i 18 e i 64 anni – afferma la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, la dottoressa Maria Antonietta Aquino –. Un sentito ringraziamento va al Sindaco di Polla, Massimo Loviso, a tutta l’amministrazione comunale, e alla Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali, Pasqualina Salluzzi, che hanno accolto il nostro invito a diffondere questa opportunità formativa”.

“Si consolida la nostra collaborazione con la dottoressa Aquino e Confesercenti Vallo di Diano – afferma il sindaco Loviso -. Siamo contenti di veder realizzato un nuovo progetto dedicato alla formazione di persone disoccupate e di giovani, nei quali crediamo fortemente, convinti che sia sempre più necessario investire su di loro”.

Per informazioni e iscrizioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero +39 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.