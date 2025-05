Sono ore di dolore a San Giovanni a Piro per la tragica scomparsa del giovane Domenico Giacobbe Magliano.

Una comunità fortemente scossa che in queste ore era intenta a festeggiare la Madonna di Pietrasanta, come ogni ultima domenica di maggio e che si ritrova a fare i conti con la scomparsa di un suo giovane figlio.

Domenico era in sella alla moto tra la frazione di Bosco e San Giovanni a Piro quando per cause al vaglio degli inquirenti ha perso il controllo del mezzo finendo contro un cancello. Inutile la corsa in ospedale a Vallo della Lucania: il suo cuore ha cessato di battere poco dopo ponendo fine alla sua breve esistenza.

Il 16enne era amato e stimato nella comunità del Golfo di Policastro dove era attivamente partecipe. Frequentava il Liceo Classico a Vallo della Lucania e come tutti i giovani della sua età aveva mille sogni nel cassetto.

Attonita la comunità di San Giovanni a Piro: “Siamo scioccati – è il commento del Sindaco Ferdinando Palazzo, che non nasconde la commozione – questi sono momenti che la comunità non dovrebbe mai vivere e che ci segnano profondamente”.

In queste ore la cittadinanza si è stretta al dolore inconsolabile di papà Angelo, di mamma Antonella e della sorella.

Nel frattempo sono state annullate le manifestazioni civili legate ai festeggiamenti della Madonna di Pietrasanta mentre rimangono invariate quelle religiose, ad esclusione della processione per le vie del paese rinviata al 31 maggio.

“Ci uniamo in preghiera affidando Domenico alle braccia misericordiose del Padre mentre invochiamo l’intercessione materna della Vergine di Pietrasanta affinché infonda forza e coraggio nel cuore della mamma, del papà, della sorella e di tutti i familiari in questo momento di dura prova” le parole giunte dall’organizzazione religiosa della Madonna di Pietrasanta.

