Scontro tra due moto questa mattina al confine tra Polla e Pertosa.

Per cause da accertare un centauro di Eboli e uno del napoletano si sono scontrati in sella alle loro motociclette.

L’ebolitano a causa della caduta sull’asfalto ha riportato delle ferite ed è stato trasportato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla dai sanitari del 118 intervenuti sul posto con l’ambulanza.

Rilievi del caso affidati ai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che dovranno ricostruire la dinamica dell’impatto.

Le due moto sono state recuperate dal Soccorso Stradale ACI Global D’Amelio di Atena Lucana.