Immagina una gara tra zucchero bianco e zucchero di canna: entrambi si presentano con lo stesso numero sulla bilancia (circa 400 kcal per 100g) e una percentuale di saccarosio che sfiora il 100%. Quindi, già da qui… pareggio.

Lo zucchero di canna sfoggia un bel colorito ambrato grazie alla melassa che gli dà quel gusto più intenso e “grezzo”. Ma dal punto di vista nutrizionale? Ha tracce microscopiche di minerali come ferro, potassio o calcio… ma devi mangiarne tipo un chilo per farci davvero caso (spoiler: non farlo).

Quindi è tutta una questione di… marketing?

Esattamente. Lo zucchero di canna è diventato il simbolo del “mangiare sano” solo perché è meno raffinato e ha un nome più cool. Ma non facciamoci ingannare: il nostro corpo non distingue molto tra i due. Che sia bianco o marroncino, lo zucchero viene digerito allo stesso modo.

In più, molti prodotti in commercio etichettati come “zucchero di canna” sono semplicemente zucchero bianco colorato con melassa. Insomma: il travestimento perfetto per farsi accettare in una cucina “healthy”.

Per capire se non è solo colorato con melassa, leggi sempre l’etichetta: dovrebbe comparire la dicitura “zucchero di canna grezzo” o “non raffinato”.

Quindi non posso usare zucchero di canna?

Certo che puoi! Se ti piace di più, vai tranquillo. Il suo sapore più ricco può dare una marcia in più a biscotti, torte o tè. Ma non pensare che sia più salutare o “light”: è pur sempre zucchero.

L’importante non è scegliere tra canna o bianco ma limitare l’uso di zuccheri aggiunti in generale.

Vuoi qualcosa di dolce? Punta sulla frutta, sulle spezie (tipo la cannella!) o sulle abitudini: con un po’ di tempo, il palato si adatta a sapori meno dolcificati.

Morale della favola? Non lasciarti ingannare dal colore: lo zucchero è sempre zucchero, che sia bianco o bruno. La vera scelta intelligente non è quale zucchero usare, ma quanto usarne.