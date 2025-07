Un tranquillo weekend di spensieratezza e vacanza degenerato ben presto in un incubo per una famiglia di Eboli in vacanza in Puglia.

Una donna, infatti, dopo un malore è stata ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale “Fazzi” di Lecce. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di una emorragia cerebrale, conseguenza di un probabile aneurisma.

L’ebolitana, secondo un primo racconto, si sarebbe recata qualche ora prima all’ospedale di Ostuni lamentando un mal di testa. Qui sarebbe stata dimessa con una diagnosi di cefalea.

Nelle ore successive la situazione è però precipitata. La donna ha perso conoscenza nella casa vacanze in cui alloggiava ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Lecce. E’ stata sottoposta ad un delicato intervento neurochirurgico, ma le sue condizioni restano critiche.

Ore di apprensione ad Eboli che attende con ansia notizie positive per le sorti della donna, conosciuta e apprezzata insieme alla sua famiglia.