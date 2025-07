Con l’asfaltatura finale del manto stradale, sono in via di conclusione i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del Ponte “Calabri” e delle aree limitrofe a Caggiano.

Si tratta di un passo fondamentale verso la riapertura di un’infrastruttura strategica per la viabilità e la sicurezza del territorio. L’intervento, del valore complessivo di 650.000 euro, ha previsto il consolidamento dei versanti del vallone, il rafforzamento delle spalle del ponte, gli interventi strutturali per la messa in sicurezza e l’installazione della nuova illuminazione pubblica a LED che valorizza e illumina anche il ponte.

Il Comune di Caggiano, guidato dal sindaco Modesto Lamattina, continua a investire in opere concrete per migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini.