Weekend di controlli del territorio nel potentino.

I Carabinieri delle Compagnie di Lagonegro e Viggiano, con la collaborazione di alcuni reparti di specialità tra cui il NAS di Potenza ed il Nucleo Cinofili di Tito, hanno effettuato un servizio straordinario per contrastare le violazioni in materia di stupefacenti e circolazione stradale.

A conclusione del servizio, i militari dell’Arma hanno denunciato 7 persone, fra i 23 e i 76 anni, di cui 4 per guida in stato di ebbrezza, uno per guida sotto effetto di sostanze psicotrope, uno per rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanza stupefacente ed uno per detenzione abusiva di armi e munizionamento. Segnalate 8 persone tra i 23 ed i 65 anni alla Prefettura di Potenza per uso personale di sostanze stupefacenti.

Controllato inoltre un esercizio commerciale della Val d’Agri: elevate sanzioni amministrative per 4mila euro per carenze igienico sanitarie, mancata applicazione delle procedure di autocontrollo e stoccaggio degli alimenti con relativa proposta alla competente autorità di sospensione dell’attività.

Complessivamente sono stati controllati 185 veicoli, identificate 243 persone, sequestrati 6 grammi di hashish e 6 di marijuana, ritirate 6 patenti di guida, sequestrate 5 auto per la successiva confisca, elevati 18 verbali per contravvenzioni al Codice della Strada. Sequestrato un fucile con relativo munizionamento oltre al ritiro cautelativo di altri 2.

Per i denunciati occorre ricordare che vige la presunzione di non colpevolezza e che gli accertamenti investigativi sono stati sviluppati nella fase delle indagini preliminari in attesa di passare al vaglio giurisdizionale durante il processo, in contraddittorio con la difesa.