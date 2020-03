Ordinanze contro i paesi in quarantena del Vallo di Diano. La Lega:”Scellerate e offensive”

“Non abbiamo parole per spiegare come ci sentiamo in questi giorni, paura, rabbia mista ad un senso d’impotenza. Ed è proprio in questi momenti che leggere determinate ordinanze da chi rappresenta l’istituzione e dovrebbe manifestare solidarietà ti fa restare completamente muti“. Così il coordinatore della Lega Vallo di Diano, Giuseppe Vitolo, il coordinatore della Lega San Rufo, Domenico Setaro, e il coordinatore della Lega Sala Consilina, Loredana Maraniello.

“Ebbene ai cari Sindaci che in queste ore stanno emettendo ordinanze chiedendo di isolare i paesi in quarantena nel Vallo Di Diano, – affermano – vogliamo sommessamente ricordare che voi rappresentate le istituzioni, da voi ci si aspetta solidarietà ai territori vicini colpiti da un’emergenza sanitaria a cui le Amministrazioni hanno cercato di rispondere nell’immediatezza con responsabilità e visione d’intenti per il bene comune. Le vostre ordinanze sono scellerate ed offensive che mirano ad isolare paesi già in forte difficoltà, a cui servirebbe sostegno e non creare ulteriori danni d’immagine“.

“Il trasporto merci – spiegano i coordinatori leghisti – non è stato fermato da nessun decreto, ma va garantito con il rispetto dell’uso dei dispositivi di sicurezza (guanti e mascherine). In questo difficile momento non ci dovrebbero essere divisioni, tifoseria da stadio per i propri colori politici ma solo unità nel voler superare questo difficile momento e tornare presto alla normalità“.

La Lega Vallo di Diano chiede l’annullamento di questi provvedimenti e di garantire il trasporto e l’acquisto di merci nei territori in quarantena.

“In queste giornate difficili per tutti, – concludono – il nostro pensiero va a tutte le forze dell’ordine e al personale medico, infermieristico e a tutti coloro che lavorano nell’ambiente sanitario per lo straordinario impegno che stanno profondendo nell’affrontare questa emergenza sul territorio cittadino a tutela della salute della nostra comunità. A tutti loro un grazie di cuore“.

– Chiara Di Miele –