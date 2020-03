La Sidel srl di Buonabitacolo attiva lo Smart Working aziendale per combattere il Coronavirus

Continua l’emergenza Coronavirus anche nel Vallo di Diano.

Diverse le aziende del territorio che in queste ore si ritrovano a fare i contri con il temibile virus e, talvolta, ad optare per lo smart working.

Tra queste, anche l’azienda Sidel srl di Buonabitacolo, della famiglia Damiani, leader nel settore dei serramenti.

“Presa coscienza delle condizioni e degli sviluppi di questa emergenza – le parole dei vertici aziendali – e per tutelare i propri dipendenti e i propri clienti, l’intero team di Sidel Srl comunica che interrompe temporaneamente il suo lavoro in azienda. Ciò nonostante, Sidel Srl è pronta a continuare a lavorare da casa, per garantirvi assistenza e continui aggiornamenti”.

“Abbiamo voglia di ripartire, di rimboccarci le maniche e tornare ad offrirvi l’alta qualità dei nostri serramenti. Tuttavia, vi invitiamo ad approfittare di questo tempo, di questo silenzio che entra con forza nelle nostre vite. Questo tempo purtroppo rubato a dinamiche decisamente tragiche, è al contempo davvero prezioso, poiché ci suggerisce di rallentare, di cambiare approccio alla vita, di riflettere e, perché no, di studiare nuovi modi per una sana ripresa economica. Questo stato di stallo finirà e quando la fine arriverà dovrà trovarci pronti a ripartire, più forti e più energici di prima. L’anno che si prospetta sarà più impegnativo del previsto ma Sidel Srl rimane coesa e lucida e così invita ad essere tutti voi: la forza dell’Italia sarà il proprio mercato, la forza dell’Italia saranno gli italiani”.

Infine, giunge un appello dalla Sidel: “Quando questo stato di stallo finirà ricordiamoci degli artigiani, delle imprese, delle aziende, di tutti i settori italiani messi alle strette dal Covid-19″.

– Claudia Monaco –