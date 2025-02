Sono stati individuati e denunciati i due responsabili che ieri hanno posizionato un ordigno artigianale davanti alla sede della Questura di Salerno.

Si tratta di un 23enne di Salerno e uno di Vietri sul Mare, beccati grazie alle indagini messe in campo subito dopo il ritrovamento dal personale della DIGOS che hanno vagliato le immagini di videosorveglianza e ricostruito i movimenti dei due.

Ad accorgersi dell’ordigno era stata un’addetta alle pulizie che ha fatto scattare l’allarme.

“I due giovani, con il volto coperto, hanno acceso l’ordigno che fortunatamente non è esploso perché ha urtato un pilastro del palazzo e la miccia si è spenta” ha spiegato il Questore Giancarlo Conticchio ricostruendo i fatti avvenuti.

L’esplosivo, di fabbricazione artigianale, è stato definito altamente pericoloso, ma non si ritiene che il gesto abbia motivazioni terroristiche o legate al tifo sportivo. Uno dei due denunciati aveva già ricevuto un Daspo in passato, ma non risultano altri precedenti a loro carico. La Procura di Salerno, in collaborazione con la Polizia di Stato, sta continuando le indagini per chiarire il movente del gesto.

