Si è svolta questa mattina, presso la sede di Confindustria Salerno, l’iniziativa dal titolo “Siamo pari! A partire dalla scuola costruiamo la parità di genere”.

Confindustria Salerno, infatti, per l’anno scolastico 2024/25 ha organizzato la quarta edizione di “Siamo pari!”, un concorso di idee rivolto alle scuole della provincia di Salerno per diffondere la cultura della parità di genere.

Si tratta di un traguardo di un obiettivo cardine dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile che pone tra i 17 obiettivi quello di “raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze”. In particolare, l’obiettivo 5 mira a ottenere la parità di opportunità tra donne e uomini nello sviluppo economico e l’uguaglianza di diritti a tutti i livelli di partecipazione.

Grande attenzione sull’argomento è da sempre riposta dalla Banca Monte Pruno che ha, oltretutto, recentemente ottenuto come azienda la certificazione per la parità di genere. Anche quest’anno, infatti, l’Istituto di credito cooperativo è al fianco di Confindustria Salerno per la buona riuscita del progetto.

A tal fine, il Gruppo Giovani Imprenditori, il Comitato Femminile Plurale ed il Comitato Piccola Industria, in collaborazione con la Fondazione Comunità Salernitana, attraverso il contest vogliono incoraggiare azioni per migliorare e innovare gli strumenti educativi contro le discriminazioni di genere con l’intento di avviare tra i più piccoli una presa di coscienza delle proprie possibilità e il superamento degli stereotipi sul tema del genere e delle pari opportunità, con particolare riferimento al mondo del lavoro.

Presenti all’evento di presentazione della nuova edizione il Presidente Piccole Imprese di Salerno Marco Gambardella, il Presidente Giovani Confindustria Vincenzo Iennaco, il Vicepresidente della Camera di Commercio Giuseppe Gallo, l’Assessore alla Pubblica Istruzione di Salerno Gaetana Falcone, la Fondazione Comunità Salernitana e, per la Banca Monte Pruno, il Responsabile Area Territoriale Irno – Salerno Michele Pierri, il quale ha rimarcato la grande attenzione della Banca verso tematiche della specie ed il forte interesse verso la promozione di questi argomenti all’interno delle scuole.

Tale azione per l’appunto si configura nel più ampio ventaglio di attività che la BCC Monte Pruno mette in atto nell’ambito delle tematiche ESG.