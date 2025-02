Paura nel pomeriggio di oggi a Pantano di Teggiano, dove un uomo di 74 anni è stato azzannato da un branco di cani.

Pare che l’uomo si trovasse in strada quando sarebbe stato improvvisamente assalito da un branco che sarebbe stato anche segnalato alle autorità. Proprio questa mattina, infatti, sul territorio il servizio accalappiacani comunale era intervenuto per cercare i diversi randagi segnalati dai passanti, tuttavia senza alcun esito poiché non sono stati trovati.

Nel pomeriggio di oggi la tragedia è stata sfiorata quando l’uomo è stato assalito. Per lui si è reso necessario il tempestivo intervento dei sanitari del 118 che lo hanno condotto presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla dove è stato condotto in Chirurgia per ricostruire le numerose ferite riportate a gambe, braccia e addome. Fortunatamente il malcapitato non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale, diretti dal Comandante Eliseo Innamorato, e i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.