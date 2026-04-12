In occasione dell’atteso concerto di Nino D’Angelo che si è tenuto ieri sera presso il Palasele di Eboli, il Comando di Polizia Municipale ha messo in atto un piano straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’abusivismo commerciale e alla tutela della sicurezza urbana.

Durante l’operazione, gli agenti hanno individuato e fermato tre venditori abusivi, tutti provenienti da Napoli, intenti a commercializzare illegalmente gadget, bevande e generi alimentari nei pressi della struttura, approfittando del grande afflusso di fan.

A seguito degli accertamenti, che hanno confermato la totale assenza di autorizzazioni per la vendita su area pubblica, sono stati applicati una sanzione di 5.000 euro e il sequestro della merce destinata alla vendita e di tutte le attrezzature. Nei confronti dei tre responsabili è stato applicato il Daspo urbano, con ordine di allontanamento e divieto di rientro nel territorio di Eboli.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di monitoraggio dei grandi eventi ospitati dalla città, volta a garantire che le manifestazioni si svolgano nel pieno rispetto della legalità, tutelando sia i commercianti regolari che la salute dei consumatori, spesso messa a rischio dalla vendita di alimenti e bevande privi di tracciabilità e controlli igienico-sanitari.