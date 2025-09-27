Ordigno bellico ritrovato lungo la tratta ferroviaria tra Salerno e Pontecagnano
Viaggio da incubo ieri sera per i passeggeri della linea Salerno – Battipaglia/ Arechi poiché la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Salerno e Pontecagnano/Arechi per il rinvenimento di un ordigno bellico.
L’allarme era scattato nel tardo pomeriggio, quando il residuato bellico è stato individuato nelle vicinanze della linea ferroviaria. Immediato l’intervento delle Forze dell’Ordine e dei tecnici di RFI, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le delicate operazioni di bonifica.
Gli effetti sono stati devastanti per la circolazione: anche i treni Alta Velocità hanno subito limitazioni e rallentamenti fino a 20 minuti, mentre i treni Intercity e Regionali fino a 200 minuti.
Solo nella notte, precisamente alle ore 2:45 di oggi, 27 settembre, al termine delle operazioni di bonifica, la circolazione ferroviaria è tornata regolare. L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità, restituendo piena operatività alla linea.