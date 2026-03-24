Nei pressi della chiesa dei Santi Giuseppe e Fortunato a Battipaglia è stato ritrovato un ordigno bellico, presumibilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

E’ stata immediatamente allertata la Prefettura di Salerno e sul posto sono giunte le Forze dell’Ordine che hanno isolato l’area in attesa delle verifiche degli artificieri. Inoltre, l’accesso all’edificio di culto è stato interdetto e sono state sospese le lezioni didattiche nelle scuole situate nelle vicinanze.

La bomba è emersa durante i lavori in zona aversana.

Ricordiamo che nei giorni scorsi un altro ordigno bellico è stato rinvenuto ad Eboli.