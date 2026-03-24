Nuoto. Si avvicinano le competizioni nazionali per la squadra Metacentro di San Rufo
Diventa sempre più serrata la competizione per conquistare la qualificazione al Campionato Nazionale di Nuoto per gli agonisti della squadra Metacentro di San Rufo.
Domenica scorsa si è disputata a Mercogliano, in provincia di Avellino, la 7^ (e penultima) tappa del 24° Campionato Regionale di Nuoto CSI.
I nuotatori e le nuotatrici Metacentro hanno conquistato 8 medaglie.
Due i primi posti sul podio: Alessia D’Aniello nei 200m Stile Libero – Esordienti A Femminile e Myriam Citera nei 50m Rana – Cadetti Femminile.
Quattro, invece, le medaglie d’argento conquistate da Mattia Pio De Paola nei 100m Dorso – Ragazzi Maschile, Matilde Di Zeo nei 100m Dorso – Juniores Femminile, Francesco D’Alvano nei 50m Farfalla – Juniores Maschile e Felisia Caggiano nei 200m Stile Libero – Ragazzi Femminile.
Bronzo, infine, per Felisia Caggiano nei 50m Stile Libero – Ragazzi Femminile e Myriam Citera nei 50m Stile Libero – Cadetti Femminile.
“Ci troviamo a un passo dalle Nazionali, i nostri agonisti sono concentrati al massimo in questa fase per poter ottimizzare le prestazioni e raggiungere l’obiettivo delle qualificazioni per il Campionato di Lignano Sabbiadoro, che quest’anno si disputerà dal 3 al 7 giugno – afferma l’allenatore di nuoto Metacentro Agostino Marmo -. Intanto ci prepariamo per l’8^ e ultima giornata del Campionato Regionale che si terrà il 12 aprile prossimo a Fisciano”.