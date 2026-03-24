Il 28 marzo al “Curto” di Polla una mattinata dedicata alla raccolta di sangue con l’associazione 21 passi
Dopo gli oltre 50 donatori nella giornata organizzata il 1° marzo all’ospedale “Luigi Curto”di Polla, l’associazione 21 passi programma un’altra mattinata dedicata alla raccolta sangue con il contributo della Misericordia Fratres Valdiano.
L’appuntamento è fissato per sabato 28 marzo a partire dalle ore 9.
Se ancora non sei un donatore puoi iniziare ora, basta avere un’età minima di 18 anni e non aver fatto tatuaggi negli ultimi 4 mesi.
La mattina della donazione è consigliabile fare una leggera colazione. “Donare sangue è un gesto potente” fa sapere l’associazione.
Per prenotazioni è possibile contattare il numero 346-6700007 o mandare una mail all’indirizzo info@21passi.it