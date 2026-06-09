Ordigni bellici nelle acque di Scario. Scattano le operazioni di brillamento e messa in sicurezza
L’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, diretto dal Tenente di Vascello Samantha Losito, ha emanato un’ordinanza che coordina le operazioni di bonifica e messa in sicurezza nelle acque di Scario per il brillamento di alcuni ordigni bellici ritrovati a circa due miglia dalla costa.
Dalle ore 9.00 di domani, mercoledì 10 giugno, fino a venerdì 12 giugno il tratto di mare antistante il centro abitato della frazione di San Giovanni a Piro sarà interessato dalle operazioni di brillamento per neutralizzare i residuati di guerra in sicurezza.
Sono quindi vietati il transito, la navigazione, la sosta, l’ancoraggio, la pesca e qualsiasi tipo di attività subacquea o di superficie all’interno del perimetro marittimo interessato dalle operazioni.
Le attività di recupero e distruzione degli ordigni saranno eseguite dal Nucleo S.D.A.I. (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) della Marina Militare.