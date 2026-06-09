Sono iniziate le riprese a Castellabate del film “Bentornati al Sud”, il terzo film della serie che vede la regia di Luca Miniero e come attori protagonisti Alessandro Siani e Claudio Bisio. Nel cast anche Angela Finocchiaro, Nando Paone, Giacomo Rizzo e Valentina Lodovini.

Il film ritorna nel Cilento dopo 14 anni dal primo “Benvenuti al Sud” e dopo il sequel “Benvenuti al Nord”.

Il sindaco di Castellabate Marco Rizzo in queste ore si è recato sul set per incontrare attori e registi e dargli il benvenuto nella cittadina che fa da scenario al lavoro diretto da Miniero.

“È iniziata la magia a Castellabate con la troupe di Bentornati al Sud che è a lavoro sul nostro territorio per una nuova pellicola cinematografica pronta a raccontare le nostre bellezze. Un caloroso benvenuto a tutti i protagonisti coinvolti che opereranno intensamente per regalarci un film che avrà una risonanza nazionale e internazionale. La nostra comunità li ha già accolti con il consueto spirito di ospitalità che ci contraddistingue e noi non vediamo l’ora di ritornare sul grande schermo nei prossimi mesi” ha dichiarato.

In questi giorni il set è blindato e vige il massimo riserbo sulla trama.