Un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio a Potenza a ridosso dei binari ferroviari nei pressi di via Vaccaro. A causa delle fiamme e del fumo nero che si è sprigionato è stato necessario interrompere la circolazione ferroviaria.

Il fumo denso, inoltre, ha preso di mira anche gli immobili presenti nella zona e per questo motivo molti residenti, allarmati, si sono riversati in strada.

Sul posto i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona interessata.

Le cause che hanno dato origine al rogo sono in corso di verifica.