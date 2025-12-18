“Opposti che ritornano”. Le statue di Afrodite e del Sileno Marsia di nuovo insieme al Museo di Paestum
Dopo oltre trent’anni dal suo trafugamento, la statua acefala di Afrodite ritorna al Museo Archeologico Nazionale di Paestum grazie all’intervento dei Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale.
Anche il Sileno Marsia, protagonista di un importante restauro, riprende il suo posto d’onore all’interno della Sala Romana.
Due opposti che ritornano, finalmente pronti a dialogare tra loro intrecciando mito, storia e bellezza.
L’appuntamento è per lunedì 22 dicembre alle ore 15.30.