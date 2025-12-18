Corsa in solitaria per Nunzio Ritorto alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina, circondario del Tribunale di Lagonegro, che si terranno il 15 e 16 gennaio.

Ritorto, già Presidente dell’Ordine, si ricandida portando con sé tutti i consiglieri uscenti con un unico mandato. I candidati del Consiglio sono 13, di cui 6 uscenti. In totale sarà composto da 8 consiglieri e dal Presidente.

Si prospetta dunque già una riconferma per il quadriennio 2026-2030.