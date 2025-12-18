Elezioni dell’Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina. Corsa in solitaria per il Presidente uscente Nunzio Ritorto
Corsa in solitaria per Nunzio Ritorto alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina, circondario del Tribunale di Lagonegro, che si terranno il 15 e 16 gennaio.
Ritorto, già Presidente dell’Ordine, si ricandida portando con sé tutti i consiglieri uscenti con un unico mandato. I candidati del Consiglio sono 13, di cui 6 uscenti. In totale sarà composto da 8 consiglieri e dal Presidente.
Si prospetta dunque già una riconferma per il quadriennio 2026-2030.