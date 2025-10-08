Auto in fiamme sulla Statale 18 ad Agropoli. Illeso il conducente
Momenti di paura la scorsa notte lungo la Strada Statale 18 ad Agropoli.
Per cause da accertare un’Opel Corsa durante la marcia ha avuto un improvviso malfunzionamento e non appena il conducente si è fermato per capire cosa stesse accadendo è stata avvolta dalle fiamme.
L’uomo è riuscito a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono così giunti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.
Illeso, fortunatamente, il proprietario della vettura che ha avuto solo un forte spavento per l’accaduto.