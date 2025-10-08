Momenti di paura la scorsa notte lungo la Strada Statale 18 ad Agropoli.

Per cause da accertare un’Opel Corsa durante la marcia ha avuto un improvviso malfunzionamento e non appena il conducente si è fermato per capire cosa stesse accadendo è stata avvolta dalle fiamme.

L’uomo è riuscito a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono così giunti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

Illeso, fortunatamente, il proprietario della vettura che ha avuto solo un forte spavento per l’accaduto.