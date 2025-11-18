Opere abusive a Camerota nel perimetro del Parco Nazionale. Scatta l’ordinanza di ripristino
Il Reparto Carabinieri Parco Nucleo di San Giovanni a Piro ha accertato durante un sopralluogo la realizzazione di abusi edilizi in località Cerri a Camerota.
Le opere abusive consistono in lavori di movimentazione meccanica di terreno per realizzare un versante terrazzato a 5 livelli per una superficie complessiva pari a circa 6.448 metri quadrati.
L’area interessata ricade nella zona B1 (Riserva generale orientata) della perimetrazione definitiva del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e nella zona S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria) “Monte Bulgheria”.
Le opere sono state realizzate in assenza del nulla osta del Parco Nazionale che per questo motivo ha ordinato al responsabile il ripristino dello stato dei luoghi tramite la riconfigurazione dell’originale pendio dell’area entro 90 giorni.