Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza continua ad intensificare l’attività di controllo del territorio grazie alla capillare presenza delle Compagnie e delle Stazioni dipendenti. Con una pianificazione attenta e l’impiego efficace delle risorse hanno conseguito significativi risultati nel contrasto di varie fenomenologie criminali.

I Carabinieri della Compagnia di Viggiano hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio concentrato sulle principali strade, nei luoghi di aggregazione e nelle aree rurali della Val d’Agri. L’operazione si è conclusa con la denuncia di 5 persone, di età compresa tra i 19 e i 53 anni, tutte residenti in provincia o extracomunitarie, per diverse violazioni.

Quattro sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, con tassi alcolemici accertati da 1,24 g/l a 1,46 g/l, con l’immediato ritiro delle patenti di guida; un 31enne è stato denunciato per rifiuto di accertamento sull’uso di sostanze stupefacenti, con sequestro del veicolo per confisca e ritiro della patente; tre extracomunitari sono stati denunciati per reati inerenti l’immigrazione e l’utilizzo di documenti di guida falsi e un italiano per porto abusivo di strumenti atti ad offendere con il sequestro di due coltelli a serramanico. Inoltre sono state segnalate due persone alla Prefettura perchè in possesso di hashish per uso personale.

Al termine dei servizi espletati anche nel fine settimana sono stati controllati 78 veicoli, identificate 116 persone, elevate 9 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirate 6 patenti di guida e sottoposti a sequestro preventivo un veicolo e due armi bianche.

Per tutti gli indagati vige la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna e gli accertamenti investigativi sono stati sviluppati nella fase delle indagini preliminari in attesa di passare al vaglio giurisdizionale durante il processo, in contraddittorio con la difesa.

La sinergia tra controlli rigorosi e presenza attiva sul territorio, come fanno sapere i vertici del Comando Provinciale di Potenza, continua a costituire un pilastro fondamentale di una più ampia strategia finalizzata a rafforzare il senso di sicurezza tra i cittadini del capoluogo lucano e dell’intera provincia.