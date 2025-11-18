Presso tutte le Filiali della Banca Monte Pruno è disponibile il nuovo pacchetto esclusivo pensato per soddisfare le tue esigenze bancarie.

Con il pacchetto “Sconto Corrente” otterrai in un colpo solo: conto corrente, carta di debito, servizio di Home Banking INBANK, operazioni gratuite illimitate. Il tutto ad un canone mensile competitivo, che si riduce man mano che aggiungi servizi extra, fino al potenziale azzeramento dei costi. Più servizi aggiungi, meno canone paghi, più risparmi!

Fedeltà premiata: se accrediti il tuo stipendio sul conto del pacchetto il tuo canone si abbassa ulteriormente. Altre agevolazioni economiche verranno raggiunte grazie agli altri servizi sottoscritti come prestiti personali Prestipay, investimenti e prodotti assicurativi.

Perché scegliere “Sconto Corrente”?

Comodità : un’unica soluzione per tutti i tuoi bisogni bancari

: un’unica soluzione per tutti i tuoi bisogni bancari Flessibilità : tariffe personalizzate in base alle tue scelte e alla tua fedeltà

: tariffe personalizzate in base alle tue scelte e alla tua fedeltà Vantaggi concreti: risparmi sul canone e sui servizi aggiuntivi.

Non perdere questa opportunità! Contatta la Banca Monte Pruno per maggiori informazioni o recati presso la tua Filiale di riferimento e scopri come “Sconto Corrente” può rendere la tua vita finanziaria ancora più semplice e conveniente.

Per le altre condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai fogli informativi presso le Filiali della Banca Monte Pruno e sul sito www.bccmontepruno.it alla sezione Trasparenza.