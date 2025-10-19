Per la Gelbison non sembra arrestarsi la crisi della rete. Dopo due pareggi questa volta, in uno scontro con una potenziale antagonista per la scalata in serie C come la Vibonese, sul campo amico del “Giordano” di Castelnuovo Cilento arriva una bruciante sconfitta che non ammette scusanti.

Una prestazione, quella dei ragazzi di Carcione, al di sotto delle aspettative che ha favorito la formazione calabrese del tecnico Raffaele Esposito, il quale ha confermato la stessa formazione uscita vittoriosa con il Milazzo, mentre il trainer dei rossoblù vallesi ha modificato il reparto avanzato lasciando seduti in panca i due attaccanti Liurni e Piccioni, affidandosi a Ferreira con il supporto di Russo.

La gara per i cilentani si fa subito difficile, dopo 7’ una punizione di Balla sorprende l’estremo difensore Samba e rompe l’equilibrio del match a favore della Vibonese. La Gelbison non riesce a trovare la forza di rientrare in partita e la squadra ospite controlla agevolmente la sterile manovra degli uomini del presidente Puglisi e in un paio di occasioni sfiora anche il raddoppio prima con Musy e poi con Balla.

L’unico vero pericolo di marca cilentana arriva quasi al tramonto della prima frazione con un tiro dalla distanza di Ferreira, disinnescato da Marano. Il tempo si chiude con la Vibonese avanti di una rete.

Nella ripresa Carcione prova a cambiare qualcosa e opera un triplo cambio, ma è la Vibonese a trovare la seconda rete: ci pensa Castillo con un tiro violento che condanna per la seconda volta la Gelbison. Una rete che chiude i conti. Non accade più nulla e per la Gelbison arriva la seconda sconfitta in casa e la vetta ora dista cinque lunghezze, dove vola proprio la Vibonese in condominio con Igea Virtus e Nissa.

La prossima gara vedrà i cilentani impegnati sul campo della Vigor Lamezia che ha battuto la Reggina in piena crisi: i lametini in classifica agganciano proprio la Gelbison a 10 punti.