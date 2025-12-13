L’Istituto d’Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina apre le sue porte agli studenti di Terza media e alle loro famiglie.

Durante gli incontri con studenti e docenti sarà possibile conoscere l’offerta formativa e i diversi gli indirizzi : Liceo Classico, Liceo Classico Giuridico-Economico, Costruzioni Ambiente e Territorio – Geometra, Elettronica ed Elettrotecnica, Robotica, Informatica e Telecomunicazioni, Sistema Moda, Manutenzione e Assistenza tecnica e Agricoltura e Risorse forestali.

L’Open Day è in programma domenica 14 dicembre dalle 16 alle 19, sabato 10 gennaio dalle 16 alle 19, domenica 18 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 e domenica 25 gennaio sempre dalle 16 alle 19. Il Liceo Classico resterà chiuso durante l’ultimo incontro.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della scuola o telefonare allo 0975 21032.