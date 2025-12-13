“Vittoria meritatissima. Ci è toccato soffrire perché abbiamo sprecato davvero tanto ma sull’esito finale di questo match non ci sono dubbi: la squadra ha reagito bene e ora possiamo guardare con fiducia alle ultime tre giornate e alla concreta possibilità di entrare nella Final Eight per la Coppa Italia”.

Questo è il commento al suono della sirena di un raggiante Giuseppe Detta, presidente dello Sporting Sala Consilina.

Traguardo che alla luce di questa vittoria e degli altri risultati appare ormai per i ragazzi del tecnico Felipe Conde un obiettivo centrato, tanto che alla fine della gara tutta la squadra e lo staff tecnico si sono radunati a centrocampo in una sorta di capannello per festeggiare il prestigioso risultato centrato con anticipo.

Contro la Pirossigeno Cosenza degli ex Vavà e Bavaresco Rossetti e company partono decisi e alla prima incursione potrebbero già passare ma il palo dice no a Diaz. E’ solo il primo squillo poi tocca ad Arillo fallire almeno altre due ghiotte occasioni. Ancora un palo nega la rete a Rossetti e la gara procede su questa falsariga con i gialloverdi padroni del campo e al 9’14” arriva il meritato vantaggio, a firmarlo è Vidal che batte Parisi, complice una deviazione. Lo Sporting Sala Consilina resta padrone del gioco ma una decisione a dir poco avventata di Fiuza rimette in gioco la formazione calabrese che riequilibra il punteggio con la rete di Saponara. La prima frazione si chiude in parità.

Nella ripresa parte nuovamente deciso a condurre in porto la vittoria lo Sporting Sala Consilina e si vede con una pericolosa conclusione del croato Jurlina, ultimo arrivato alla corte dei presidenti Detta, il quale costringe Parisi agli straordinari. Il ritmo dei padroni di casa resta alto e poco dopo la metà del tempo Carlos Delmestre con una precisa bordata costringe Parisi a capitolare per la seconda volta e i gialloverdi si portano sul 2-1. Poi Vidal ha la palla per chiudere il match ma incredibilmente a porta vuota manda sul palo tenendo di fatto aperta la contesa. E il tecnico calabrese Paniccia negli ultimi 5 minuti gioca con l’ex Vavà come portiere di movimento e il Cosenza spinge in modo deciso soprattutto con l’argentino Arrieta che impegna almeno in due occasioni Fiuza, il quale si fa perdonare l’errore del pareggio e si erge a barriera invalicabile anche nell’ultima occasione a 10 secondi dalla fine. Il triplice fischio decreta il successo dei salesi che salgono a quota 22.

Ora il Campionato si ferma per una giornata per dare spazio a una amichevole della Nazionale Italiana, in vista della fase finale degli Europei.

La Serie A torna in campo subito dopo Natale con le gare della 13^ giornata quando è in programma il derby al Pala Sele con la Feldi Eboli sabato 27 dicembre.