Ieri, in occasione del 79° anniversario della nascita della Repubblica, si è tenuta la tradizionale cerimonia presso il “Parco del Mercatello” a Salerno con la partecipazione di giovani e famiglie, testimoni attivi dei valori di libertà e democrazia.

La Festa della Repubblica ha offerto, come ogni anno, un’opportunità per soffermarsi a ricordare e riflettere sulla storia con uno sguardo rivolto al futuro e confermare l’impegno di tutti per la crescita del nostro Paese a mantenere vivo uno spirito di solidarietà, unità nazionale e di condivisa responsabilità.

Per l’occasione, al termine delle celebrazioni, il Prefetto ha consegnato le onorificenze “al merito della Repubblica italiana” concesse dal Presidente della Repubblica ai cittadini della provincia di Salerno.

Tra gli insigniti Gennaro De Sia, di Auletta, accompagnato per l’occasione dai familiari e dal sindaco Antonio Caggiano che ha affermato: “Ho avuto il grande piacere di congratularmi con il Luogotenente Gennaro De Sia per il prestigioso riconoscimento di Cavaliere della Repubblica. Questo onore è il giusto tributo all’instancabile impegno e alla dedizione che ha dimostrato nel suo lavoro. Il suo spirito di servizio è un esempio ispiratore per tutti noi. È stato un onore partecipare alla cerimonia in occasione della festa della Repubblica a nome di tutta la comunità aulettese. Colgo l’occasione per ricordare le parole del nostro Presidente Mattarella che ha auspicato un 2 Giugno di unità e di concordia. Sono certo che il nostro Cavaliere concittadino sarà sempre ambasciatore di questi valori. Festeggiamo insieme questo traguardo straordinario!”

A ricevere l’onorificenza anche il Comandante della Stazione Carabinieri di Torchiara, il Luogotenente Cristiano Franco, che è stato accompagnato dal sindaco Massimo Farro, e il Maresciallo Massimiliano Mirra, Comandante della Stazione Carabinieri di Altavilla Silentina, che per l’occasione oltre che dal sindaco Francesco Cembalo è stato accompagnato dalla figlia.

Durante la cerimonia si sono esibiti il Cavaliere Daniele Gibboni al violino e il maestro Antonio Di Marco al pianoforte.