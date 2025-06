L’Amministrazione comunale di Teggiano, guidata dal sindaco Michele Di Candia, in occasione della Festa della Repubblica ha consegnato la Costituzione italiana ai neo-diciottenni residenti nel comune.

La cerimonia si è svolta in piazza San Cono ed è stato preceduto dalla cerimonia d’onore agli Eroi delle Guerre Mondiali con la deposizione della corona di alloro al Monumento eretto in loro ricordo in piazza Mons. Valentino Viglione.

Hanno contribuito all’evento l’onorevole Vincenzo Mattina, il professore Carmine Pinto e il Consigliere regionale Corrado Matera, oltre al sindaco Michele Di Candia.

“Voglio ribadire una cosa di fondamentale importanza: ‘La nostra è una Repubblica fondata sulla Costituzione, figlia della lotta antifascista’. Non sono parole mie – ha detto il sindaco Di Candia –, ma le ha pronunciate il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È importante ripeterle a voi giovani che avete soltanto letto sui libri di scuola gli eventi di quel periodo storico. A volte purtroppo ritorna il tentativo di qualcuno di giustificare il fascismo e tutto il male che ne è derivato. Ma non accadrà, perché la Costituzione che vi consegniamo oggi non è solo un insieme di leggi, ma un faro che illumina il cammino della nostra nazione. È il simbolo dei nostri valori e della nostra storia. Ricordate sempre che la nostra Repubblica è fondata su questi principi, frutto della lotta antifascista e della Resistenza”.

Nel corso dell’evento è stato scoperto il busto dedicato a Giovanni Matina, medico teggianese e figura di spicco del Risorgimento italiano, collocato provvisoriamente davanti alla Cattedrale.

Il busto sarà successivamente trasferito dinanzi al Municipio, appena terminati gli importanti lavori di ristrutturazione che, nei prossimi mesi, interesseranno la Casa Comunale.