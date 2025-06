Scontro tra due auto e una pattuglia dei Carabinieri lungo la Via del Mare tra Castellabate e Agropoli.

È accaduto ieri pomeriggio quando, per cause da accertare, una Skoda con a bordo una famiglia tra cui due bambini e un minivan Peugeot sono rimasti coinvolti nell’impatto contro la gazzella dei militari dell’Arma che era ferma per un posto di controllo in strada.

Nello scontro la famiglia a bordo della Skoda è rimasta lievemente ferita e, dopo i soccorsi dei sanitari sul posto, è stata condotta per accertamenti in ospedale a Vallo della Lucania. Illesi i carabinieri e il conducente del minivan.

Rilievi del caso a cura della Polizia Locale. Le auto sono state recuperate dal Soccorso Stradale Rega di Castellabate.