“Basta morti, salviamo il Pronto Soccorso”. Ad Agropoli una manifestazione per la tutela dell’ospedale
Protesta ad Agropoli che chiede con fermezza la riapertura del Pronto Soccorso.
Su idea dell’ ex consigliera comunale Gisella Botticchio è stata organizzata una manifestazione di protesta a cui hanno preso parte circa 1000 persone.
Il corteo, partito dinanzi al Municipio, ha raggiunto il presidio sanitario di via Pio X. L’obiettivo principale della mobilitazione è la riattivazione del pronto soccorso, considerata una priorità per la tutela della salute pubblica.
Tantissimi i cittadini, le autorità politiche e le associazioni presenti per chiedere di dare dignità all’ospedale, diventato presidio socio assistenziale.
Ben 250mila persone nel periodo estivo gravitano intorno alla struttura, tra cittadini e turisti. Una condizione che dunque pone gli utenti a dover ricorrere all’ospedale di Vallo della Lucania, lontano dalle zone di prossimità tra Agropoli e la costiera cilentana.
Una situazione particolarmente seria, sembrerebbe per l’ormai nota carenza di personale medico.
Particolarmente significativo e forte lo striscione che apriva il corteo della protesta: “Basta morti nel Cilento, salviamo il Pronto Soccorso”.