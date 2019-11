Ondanews sbarca su Alexa. Le nostre notizie ve le legge l’assistente personale di Amazon

Da oggi ondanews sbarca anche su Alexa, l’assistente vocale di Amazon.

I dispositivi per accedere all’assistente vocale Alexa sono Echo Dot,Echo, Echo Plus ed Echo Spot,

Alexa è un assistente vocale, cioè un’intelligenza artificiale in grado di riconoscere le vostre domande, poste in linguaggio naturale come avviene per Siri (iOS) Cortana (Windows) e il Google Assistant.

Per capire cos’è Alexa e come funziona prendiamo spunto dagli assistenti vocali dei nostri smartphone, quelli cioè che possiamo “comandare” attraverso la nostra voce, ad esempio per far partire una telefonata o controllare il meteo.

In parole semplici, Alexa è la stessa cosa e permette di compiere moltissime azioni: ascoltare musica, accendere la tv e la luce, sapere quali sono i programmi televisivi, accedere alla propria agenda di appuntamenti, ordinare del cibo, conoscere i risultati delle partite, controllare degli elettrodomestici in casa e molto altro.

Per utilizzare Alexa occorre dotarsi di un dispositivo Echo, un altoparlante intelligente che si controlla, appunto, con comandi vocali. Ne esistono molti modelli (CLICCA QUI).

Attraverso un semplice comando vocale (del tipo: “Alexa quali sono le ultime notizie di ondanews?”, “Alexa quali sono le notizie di oggi?”), grazie al programmatore e sviluppatore App Enzo Sestito, sarà possibile “ascoltare” le ultime notizie pubblicate sul nostro quotidiano e aggiornate in tempo reale.

Il nostro giornale, dopo la versione “classica” per computer, dopo l’Applicazione sugli Smartphone e Tablet Apple ed Android, dopo i servizi di messaggistica Whatsapp e Telegram, dopo i canali social Facebook, Twitter e Instagram, da oggi vi dà un modo nuovo e all’avanguardia per restare sempre informati su quello che accade nelle province di Salerno e Potenza.

Dopo questo grande passo avanti, ondanews, spinta dall’innovazione, si prepara ad entrare in Google Home ed a fare un salto verso nuove esperienze. Seguiteci per rimanere aggiornati.

Noi scriviamo le notizie, Alexa le legge!