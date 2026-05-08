La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore prende atto del ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Salerno, in accordo con la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Salerno, contro la sentenza di non luogo a procedere nei confronti del colonnello Fabio Cagnazzo nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo.

“Si tratta di un passaggio importante che conferma come il percorso verso la piena verità giudiziaria sull’assassinio del Sindaco Pescatore sia ancora aperto e continui attraverso gli strumenti previsti dalla legge e dal lavoro della magistratura” scrivono.

Il Presidente della Fondazione, Dario Vassallo, dichiara: “Siamo sereni, come lo siamo stati in questi quindici anni di attesa, dolore e battaglie civili. Abbiamo sempre avuto fiducia nella magistratura e continuiamo a credere che la verità abbia bisogno di rigore, serietà e senso delle istituzioni. Il ricorso della Procura dimostra che la ricerca della giustizia non si interrompe e che esiste ancora la volontà di andare fino in fondo”.

Il Vicepresidente Massimo Vassallo aggiunge: “Continuiamo a chiedere soltanto che venga fatta piena luce sull’omicidio di Angelo Vassallo. Non cerchiamo polemiche né processi mediatici, ma verità e giustizia per un uomo che ha servito lo Stato con onestà, coraggio e senso del dovere. Dopo quindici anni, il bisogno di risposte appartiene non solo alla nostra famiglia, ma a tutti i cittadini che credono nella legalità”.

La Fondazione esprime inoltre profonda riconoscenza al Procuratore della Repubblica di Salerno Raffaele Cantone, alla PM Elena Guarino, alla PM Mafalda Daria Cioncada, al già Procuratore Capo di Salerno Giuseppe Borrelli e a tutti i magistrati che in questi anni hanno lavorato con serietà, equilibrio e determinazione su una vicenda che riguarda non solo una famiglia, ma la credibilità dello Stato e il diritto dei cittadini alla verità e alla giustizia.