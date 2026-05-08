Sventato un tentativo di furto ai danni degli uffici dell’ASL – Medicina Legale situati in Piazza Santini a Capaccio.

L’operazione è stata svolta in piena sinergia tra la Polizia Municipale e i Carabinieri.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione giunta alla Centrale Operativa del 112 da parte di un dipendente della Guardia Medica. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, coordinato dal Comandante Antonio Rinaldi, e i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Agropoli, agli ordini del Capitano Giuseppe Colella, che hanno sorpreso e identificato un uomo già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici.

Dopo la perquisizione, è stato trovato con arnesi per lo scasso.

Il pregiudicato è stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Salerno con l’accusa di tentato furto aggravato.