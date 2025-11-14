Incidente stradale questa mattina a Battipaglia.

In via Belvedere l’auto della Polizia Municipale, una Fiat Panda, ha urtato un palo della pubblica illuminazione. Alla guida c’era uno degli agenti che è rimasto ferito. L’uomo infatti è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale “Santa Maria della Speranza” dove gli sono stati applicati dei punti di sutura al naso con una prognosi di 10 giorni.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale Compagnia per effettuare i rilievi e determinare le cause dell’incidente.