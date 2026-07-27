Questa mattina si è tenuta l’udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Salerno per Ridha Rahmouni, il 26enne tunisino senza fissa dimora e reo confesso dell’omicidio del giornalista Luca Esposito, trovato senza vita in località Cioffi ad Eboli.

Il Giudice, confermando il quadro accusatorio e contestandogli l’omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e la soppressione di cadavere, ha disposto la misura cautelare in carcere. Per la definizione della pena, con queste aggravanti, lo straniero rischia l’ergastolo.

La sera dell’omicidio Esposito è arrivato con la sua Lancia Y e il tunisino in bicicletta. Poi la lite nel corso della quale l’assassino avrebbe prima colpito la vittima a mani nude e poi, dopo averla coperta con plastica e sterpaglie, le ha dato fuoco.

Il 26enne è stato individuato dai Carabinieri grazie ad un’impronta digitale trovata sull’auto del giornalista, ai plurimi contatti telefonici emersi dai tabulati fra lui ed Esposito e alla verifica delle celle telefoniche utilizzate dai due. Si trovava in un casolare abbandonato a poca distanza dal luogo del delitto.