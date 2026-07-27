Sabato la Squadra Mobile di Salerno ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 51enne indagato per tentata rapina aggravata commessa il 17 giugno nell’ufficio postale di via Ostaglio a Salerno.

Le indagini, svolte attraverso una minuziosa analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, hanno consentito di accertare come l’uomo, in concorso con un complice attualmente ignoto, con il volto travisato è entrato nell’ufficio e ha intimato ad una dipendente di consegnargli il denaro in cassa.

L’azione non è stata portata a termine a causa di una colluttazione che si è innescata tra il rapinatore e una cliente, che è stata colpita con un calcio e minacciata con la pistola dal complice per consentire ad entrambi di guadagnarsi la fuga in sella ad uno scooter.

Dopo la perquisizione personale e domiciliare sono stati sequestrati due caschi, alcuni capi di abbigliamento e accessori utilizzati in occasione della tentata rapina.

Il provvedimento cautelare è stato emesso sulla base degli elementi probatori acquisiti nella fase delle indagini preliminari e, fino all’eventuale giudizio definitivo, vige la presunzione di innocenza. Le accuse formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.