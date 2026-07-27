Incidente stradale questa mattina sulla SS18 a Capaccio Paestum in località Rettifilo.

L’impatto si è verificato tra una Fiat 500 L e una Ford Kuga per cause da accertare. La Ford dopo l’urto si è ribaltata.

Quattro persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale dai sanitari del 118. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Sul posto gli agenti della Polizia Municipale, diretti dal Maggiore Antonio Rinaldi, per i rilievi del caso.