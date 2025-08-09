Ombrelloni e lettini in spiaggia ad Ascea senza autorizzazioni. Scatta il sequestro
Ieri mattina la Capitaneria di porto di Acciaroli, con la Polizia Municipale di Ascea, ha effettuato un’operazione di controllo sul litorale che ha portato al sequestro di 40 ombrelloni e 80 lettini.
Le attrezzature erano utilizzate da due strutture balneari prive della necessaria autorizzazione comunale e poste su area demaniale marittima.
Questa mattina sono stati sequestrati altri 5 ombrelloni dopo le segnalazioni di alcuni bagnanti alla Polizia Municipale.