Ieri mattina la Capitaneria di porto di Acciaroli, con la Polizia Municipale di Ascea, ha effettuato un’operazione di controllo sul litorale che ha portato al sequestro di 40 ombrelloni e 80 lettini.

Le attrezzature erano utilizzate da due strutture balneari prive della necessaria autorizzazione comunale e poste su area demaniale marittima.

Questa mattina sono stati sequestrati altri 5 ombrelloni dopo le segnalazioni di alcuni bagnanti alla Polizia Municipale.