Anche nel mese dedicato alla prevenzione maschile, il Movember, il Centro Analisi Cliniche Biochimica, nelle sue sedi di Padula e Battipaglia, annuncia un’apertura straordinaria prevista per domenica 23 novembre.

Sarà possibile usufruire di check-up completi a tariffe agevolate, rivolti sia agli uomini che alle donne.

Sebbene novembre sia tradizionalmente legato alla salute maschile, con particolare attenzione alle patologie urologiche e alla diagnosi precoce, i Centri Analisi Biochimica ricordano che la prevenzione non ha genere ed è fondamentale per mantenere uno stile di vita sano. Per questo Biochimica ha predisposto due pacchetti dedicati, con analisi complete e un risparmio significativo rispetto ai prezzi ordinari.

Promo Uomo: check-up completo a 65 euro

Il pacchetto dedicato agli uomini, proposto al costo promozionale di 65 euro (anziché 98 euro), comprende un insieme ampio di esami utili al monitoraggio del benessere generale: emocromo, glicemia,colesterolo e trigliceridi, creatinina, PSA e numerosi altri parametri clinici fondamentali.

Check-up Donna: esame completo a 45 euro

Per le donne è disponibile un pacchetto altrettanto completo al prezzo di 45 euro, che include: emocromo,vitamina D, profilo lipidico,glicemia, trigliceridi oltre ad altri indicatori utili per valutare lo stato di salute generale.

I check-up saranno disponibili domenica 23 novembre, dalle 8 alle 11, in entrambe le sedi del centro.

Ecco i contatti: Padula (0975 74208 – WhatsApp 373/783 2999) Battipaglia (0828 621020 – WhatsApp 366/114 8413).

