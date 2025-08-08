Cade dal secondo piano nel tentativo di recuperare le chiavi che ha lasciato nell’appartamento.

E’ successo ad Olevano sul Tusciano ad un uomo che si è arrampicato dall’esterno del palazzo per cercare di entrare in casa. Così la caduta rovinosa dal secondo piano che lo ha costretto al ricovero all’ospedale di Battipaglia.

L’uomo infatti è caduto da un’altezza di circa sei metri ed è stato soccorso dai sanitari del 118.

Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero critiche.