Olevano sul Tusciano: si arrampica nel tentativo di recuperare le chiavi ma cade dal secondo piano. Ferito
Cade dal secondo piano nel tentativo di recuperare le chiavi che ha lasciato nell’appartamento.
E’ successo ad Olevano sul Tusciano ad un uomo che si è arrampicato dall’esterno del palazzo per cercare di entrare in casa. Così la caduta rovinosa dal secondo piano che lo ha costretto al ricovero all’ospedale di Battipaglia.
L’uomo infatti è caduto da un’altezza di circa sei metri ed è stato soccorso dai sanitari del 118.
Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero critiche.