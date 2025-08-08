Due extracomunitari sono stati arrestati a Salerno dalla Polizia di Stato a seguito di una violenta aggressione che si è verificata nella notte tra mercoledì e giovedì in località Largo Campo.

Due stranieri hanno colpito con delle bottiglie e ferito con i cocci di vetro, sedie e una pietra un connazionale. Oltre alle lesioni causate dai fendenti, tra cui un taglio al collo, avrebbe riportato anche fratture al volto. Il malcapitato è stato infatti condotto d’urgenza al “Ruggi” dove è ricoverato in prognosi riservata.

Il ferito è stato poi ascoltato dagli agenti i quali hanno avviato le indagini per risalire agli altri coinvolti che sono stati individuati e arrestati con l’accusa di tentato omicidio e dovranno rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. Da chiarire, invece, le cause che hanno portato a tale violenza inaudita, anche attraverso le telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Si fa sempre più forte, intanto, l’appello dei cittadini che chiedono maggiori controlli e sicurezza in città.