Un uomo di 52 anni di Napoli è morto ieri poco prima di arrivare all’ospedale di Lagonegro, mentre stava rientrando a casa dalle vacanze a Diamante, in provincia di Cosenza.

L’uomo, stando ai primi riscontri, si sarebbe sentito male dopo aver mangiato un panino con salsiccia e broccoli acquistato da un venditore ambulante.

Nel tragitto verso casa, il 52enne avrebbe iniziato a sentirsi male tanto da dover ricorrere alle cure ospedaliere. A notarlo sarebbe stata una pattuglia dei Carabinieri che ha immediatamente allertato il 118: sul posto sono arrivati i sanitari a bordo di un’eliambulanza ma a nulla è valsa la corsa verso il nosocomio lucano. Ora la sua salma è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’autopsia.

Al contempo altre tre persone si erano sentite male dopo aver acquistato del cibo dallo stesso esercente, fino a far salire il bilancio delle persone intossicate a 9, tra cui due 17enni che sarebbero ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva, tutti nell’ospedale “Annunziata” di Cosenza.

A creare allarme sarebbe la possibile intossicazione da botulino. Intanto sono stati avviati i dovuti controlli al food truck, sottoposto a blocco sanitario, da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.