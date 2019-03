Oggi e domani fa tappa a Castellabate il Premio internazionale di Poesia “Dal Tirreno allo Jonio”

Il Comune di Castellabate ospita quest’anno nel salone d’onore del Castello dell’Abate il Premio internazionale di Poesia itinerante “Dal Tirreno allo Jonio” con il tema “Ulisse ed il viaggio degli inganni e della speranza”.

Un Premio promosso dalla Fondazione “Roberto Farina” Onlus di Roseto Capo Spulico, giunto alla V edizione e dedicato ad Omero, poeta sovrano. Un evento culturale d’eccezione, che si sposta da una parte all’altra della penisola e che quest’anno si terrà nelle sale espositive poste al primo piano del Castello dell’Abate, il 16 e 17 marzo.

Sabato 16 marzo alle ore 17 si svolgerà la cerimonia di premiazione dell’evento poetico, accompagnato da intermezzi musicali di arpa e di lira, mentre domenica 17 marzo, dalle ore 10 alle ore 12, si potrà visitare gratuitamente il museo malacologico della Fondazione, che vanta una vasta collezione di conchiglie provenienti da tutti i mari del mondo.

Saranno presenti alla cerimonia, oltre agli autori premiati, il presidente del Premio Giovanni Mulè, il presidente della Fondazione Antonio Farina e il presidente della Giuria, Dante Maffia candidato al Premio Nobel per la letteratura.

“Siamo lieti di essere partner di un’iniziativa culturale di tale spessore, – dichiara l’assessore comunale alla Cultura, Luisa Maiuri – un premio che ad ogni tappa suggella nuove aperture culturali in giro per l’Italia e che per questa edizione decide di parlare di Ulisse nella terra mitologica della sirena Leucosia alla presenza di autori prestigiosi“.

– Chiara Di Miele –