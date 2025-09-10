Una importante operazione a tutela dell’ambiente si è svolta nei scorsi giorni nel territorio di Altavilla Silentina, coordinata dal Comandante della Polizia Locale Luogotenente Antonio Di Venuta.

L’operazione ha consentito al locale Comando e al personale tecnico del Nucleo Provinciale Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos APS di individuare un’area dove erano depositati ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e carcasse di auto. L’attività ispettiva ha consentito di accertare che il gestore dell’area aveva depositato su una superficie di circa 1300 metri quadri numerose auto incidentate e carcasse di veicoli oltre che motori, batterie esauste, parti di motori e di carrozzeria, stracci imbevuti di diluenti e barattoli di vernici e stucchi.

Proprio la presenza di queste ultime tipologie di rifiuti ha portato gli agenti e il personale dell’Accademia Kronos ad estendere l’attività ispettiva e scoprire la presenza di un’officina meccanica e una carrozzeria completamente attrezzate ma prive di qualsiasi autorizzazione urbanistica e ambientale.

Gli agenti hanno dunque fatto un accurato inventario di quanto presente nei due locali e nell’area interessata dalla presenza di rifiuti, con particolare attenzione alla presenza di carcasse di auto per poter procedere a verifiche più approfondite sulla loro provenienza. Al termine dell’attività ispettiva gli agenti, alla luce delle numerose violazioni accertate in materia ambientale e in particolare la realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, l’illecita gestione di rifiuti, l’assenza di qualsiasi autorizzazione all’emissione di fumi in atmosfera oltre all’assenza di qualsiasi autorizzazione e comunicazione al competente SUAP, hanno sequestrato due superfici interessate dal deposito incontrollato di rifiuti per 1300 metri quadri, un locale adibito a officina meccanica e un locale adibito a carrozzeria.