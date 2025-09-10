La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa sui Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua, il principale strumento di finanziamento della formazione aziendale in Italia.

I Fondi Interprofessionali sono associazioni promosse dalle principali Organizzazioni Datoriali e Sindacali (Confindustria, CGIL, CISL e UIL, nel caso di Fondimpresa) e finanziano attività formative adeguate ai fabbisogni dei lavoratori occupati e al contesto di mercato delle aziende.

Le aziende possono aderire liberamente senza costi aggiuntivi a uno dei 19 Fondi ad oggi attivi e, in qualsiasi momento, rinunciare all’adesione o cambiare Fondo, anche trasferendo (a determinate condizioni) le somme accantonate e non spese nel Fondo di provenienza.

“Anche per questa importante misura vogliamo supportare gli imprenditori del nostro territorio – spiega la presidente Aquino -. Offriamo analisi dell’opportunità ed iscrizione al fondo, gestione delle disponibilità sul fondo, analisi dei progetti formativi e relativa presentazione, erogazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione della formazione”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975/527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –