Confesercenti Vallo di Diano informa sui Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua
La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa sui Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua, il principale strumento di finanziamento della formazione aziendale in Italia.
I Fondi Interprofessionali sono associazioni promosse dalle principali Organizzazioni Datoriali e Sindacali (Confindustria, CGIL, CISL e UIL, nel caso di Fondimpresa) e finanziano attività formative adeguate ai fabbisogni dei lavoratori occupati e al contesto di mercato delle aziende.
Le aziende possono aderire liberamente senza costi aggiuntivi a uno dei 19 Fondi ad oggi attivi e, in qualsiasi momento, rinunciare all’adesione o cambiare Fondo, anche trasferendo (a determinate condizioni) le somme accantonate e non spese nel Fondo di provenienza.
“Anche per questa importante misura vogliamo supportare gli imprenditori del nostro territorio – spiega la presidente Aquino -. Offriamo analisi dell’opportunità ed iscrizione al fondo, gestione delle disponibilità sul fondo, analisi dei progetti formativi e relativa presentazione, erogazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione della formazione”.
Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975/527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it
